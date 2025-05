A família Aveiro volta a ter motivos para celebrar. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, foi convocado para a seleção portuguesa de sub-15.

Dolores Aveiro foi o primeiro elemento do clã a reagir publicamente ao feito.

"É com muito orgulho no meu menino que está seguindo os passos do seu pai a representar a nossa seleção. A avó vai lá estar a te apoiar. Orgulho", declarou a mãe de CR7 na rede social Instagram.

Cristianinho, de 14 anos, irá representar Portugal no Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, entre os dias 13 a 18 de maio.