Manuel Luís Goucha deu uma entrevista a uma revista cor-de-rosa na qual comentou o namoro de Cristina Ferreira e João Monteiro. Para além de dizer que está "muito feliz" com a notícia, o apresentador sublinhou ainda que acredita que a relação começou há cerca de dois meses.

Cristina reagiu a estas declarações na emissão de hoje, dia 1 de fevereiro, do 'Dois às 10'. "Nós temos de calar o Goucha, Cláudio Ramos. Fazem-lhe perguntas e ele responde até ao que não sabe", começou por dizer, sempre de forma divertida.

Cláudio decidiu então ligar a Goucha em direto. O apresentador, quando atendeu, foi confrontado pela antiga colega das manhãs. "Porque é que falas da vida dos outros, mais propriamente da minha?", questionou Cristina, com o colega de profissão a repetir que tem andado "feliz".

"Mas tu não podes falar do que tu não sabes", atirou então a comunicadora, com Goucha a realçar que acha que o namoro da amiga com João Monteiro terá começado há dois meses. "Entre o 'acho' e 'tenho a certeza' vai uma grande distância", sublinhou Cristina, por fim.

A situação motivou muitas gargalhadas em estúdio, como poderá ver aqui.

