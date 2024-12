Cláudio Ramos disse a uma revista cor-de-rosa que não queria ser convidado para o casamento de Cristina Ferreira e João Monteiro, caso a apresentadora o convide a pensar que irá dar presente.

As palavras do apresentador foram tema no 'Dois às 10' desta segunda-feira, 23 de dezembro, uma vez que Cristina Ferreira exigiu uma explicação para tais afirmações.

Depois de esclarecer, e dizer que até gostava de estar na cerimónia, Cláudio lembrou uma outra afirmação que fez à mesma publicação:

"Também disse que tenho inveja da relação porque estão muito apaixonados um pelo outro, isso não fixaste".

Cristina Ferreira, recorde-se, namora atualmente com João Monteiro. O treinador de ténis é irmão de Francisco Monteiro, vencedor do 'Big Brother 2023', tendo conhecido a apresentadora nos bastidores do reality show.

