Cristina Ferreira publicou no Instagram uma fotografia que foi captada no 'Dois às 10', esta quarta-feira, e escreveu: "Enviem aí uma legenda se faz favor".

Na caixa de comentários foram várias as reações que recebeu, entre elas destacaram-se as palavras de João Monteiro. "Gostei muito do sorriso e do beijinho ao longe".

Por sua vez, Cristina Ferreira respondeu ao tenista: "E nada mais ficou igual".

A troca de palavras não passou, de todo, despercebida e deixou várias seguidores "derretidos".



© Instagram_dailycristina

