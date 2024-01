Cristina Ferreira e João Monteiro vão passar alguns dias afastados, como já lhe demos conta aqui, mas nem assim o namoro deixa de ser tema de conversa junto da apresentadora.

Na emissão desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, do 'Dois às 10', da TVI, Cláudio e Cristina brincaram com o facto de a cadeira em que um dia antes se sentou Francisco Monteiro ter ficado exatamente na mesma posição. "Para dar sorte", explicaram.

Depois, Cláudio disse que Francisco "é um rapaz com energia positiva", "bem-disposto", "alegre" e "animado", tendo perguntado a Cristina: "É assim toda a gente da família, não é?".

Cristina Ferreira, que namora com João Monteiro, irmão do vencedor da edição de 2023 do 'Big Brother', respondeu: "É. Não conheço todos ainda, mas dos que conheço, sim".

Veja abaixo o momento.

Leia Também: Cristina Ferreira faz provocação: "Na SIC é que não se pode..."