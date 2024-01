Cristina Ferreira esteve esta terça-feira, dia 30 de janeiro, à conversa com Joana Marques, sendo que houve espaço, entre outras coisas, para falar sobre o programa da SIC 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', em que a humorista participa.

Joana, antes de falar sobre este projeto, questionou Cristina se poderia dizer o nome do canal rival, com Cristina a responder com uma certa provocação: "Pode. Na SIC é que não se pode muito dizer TVI... Aqui pode".

Ouça aqui as declarações em causa.

Vale lembrar que, ainda durante esta entrevista, Joana Marques brincou com a apresentadora sobre o facto de o novo namorado de Cristina ser 16 anos mais novo que ela.

