Joana Marques e Cristina Ferreira estiveram juntas na emissão de hoje, dia 30 de janeiro, do 'Dois às 10', sendo que já era esperado que a humorista acabasse por brincar com a nova relação amorosa da apresentadora.

A piada acabou por acontecer, ainda que de forma discreta, depois de Joana ter sido questionada acerca da amizade que mantém com Manuel Luís Goucha.

Joana Marques esclareceu que marcou um jantar com Goucha após ter brincado com o apresentador no 'Extremamente Desagradável', com a ligação entre os dois a acabar por acontecer de forma muito natural.

"Demo-nos muito bem, apesar de termos muitos anos de diferença. Tu sabes que a diferença de idades não é um problema quando as pessoas se dão bem", brincou Joana, com Cristina a dizer apenas "nenhum".

A humorista, vale reforçar, referiu-se indiretamente ao facto de Cristina ter 46 anos e do seu novo namorado, João Monteiro, ter 30.

