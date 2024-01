Joana Marques e Cristina Ferreira encontraram-se na TVI esta manhã de terça-feira, dia 30 de janeiro, e voltaram a provar que a rivalidade que muitas pessoas lhes apontam é um falso rumor.

A humorista aceitou ser entrevistada por Cristina e Cláudio Ramos no programa matutino da TVI e, logo à chegada, o apresentador do 'Big Brother - Desafio Final' brincou com a relação que a humorista tem com a sua colega das manhãs.

"Não têm contas para ajustar?", perguntou Cláudio, com Cristina a responder "nenhumas", entre uma gargalhada.

Vale lembrar que Cristina Ferreira foi protagonista de diversas edições de 'Extremamente Desagradável', a rubrica de humor que Joana Marques tem na Rádio Renascença.

