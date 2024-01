Cristina Ferreira e João Monteiro já voltaram a assumir os compromissos individuais depois de uns dias passados a dois nas Maldivas.

A apresentadora aterrou no aeroporto de Lisboa no sábado de manhã e horas depois já se encontrava nos estúdios do 'Dança com as Estrelas', para conduzir mais uma gala deste concurso.

João, por outro lado, seguiu para os Estados Unidos da América, conforme revelou nas stories do Instagram.

O namorado de Cristina encontra-se na cidade de Orlando e mostrou-se num recinto com campos de ténis, a modalidade desportiva em que é atleta profissional. Ora veja:



© Instagram/João Monteiro

