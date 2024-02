João Monteiro e Cristina Ferreira começaram a relação há relativamente pouco tempo e já estão a lidar com o primeiro afastamento. O facto de assumir diariamente o 'Dois às 10' e todos os sábados o 'Dança com as Estrelas' fez com que a apresentadora tivesse de ficar em Portugal enquanto que o companheiro seguiu para os Estados Unidos da América em trabalho.

João, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do último 'Big Brother', partilhou esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, uma nova fotografia desta viagem feita até ao 'país do tio Sam'.

No registo, o tenista mostra uma vista para vários campos da modalidade desportiva que pratica, tendo acrescentando um emoji de um rosto apaixonado. Ora veja:



© Instagram/João Monteiro

Leia Também: As primeiras imagens da entrevista de Cristina Ferreira ao 'cunhado'