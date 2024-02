Francisco Monteiro é a estrela da edição de janeiro da revista Cristina, um dos projetos mais acarinhados por Cristina Ferreira.

Foi a própria apresentadora que entrevistou o irmão do seu novo namorado, tendo as primeiras imagens sido partilhadas esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro.

No vídeo, que poderá ver mais abaixo, é possível ouvir Francisco dizer: "Imagino-me com alguém mais velho, com pulso firme e uma trajetória de vida... como se eu fosse o braço direito e não o contrário".

A publicação termina com Cristina Ferreira a confrontar Zaza, como Francisco gosta de ser tratado, sobre a relação invulgar que tem com Márcia Soares, que conheceu ainda na 'casa mais vigiada do país'.

"Então o que é que achas que a Márcia foi para ti na vida?", pergunta Cristina, deixando a resposta para ser lida na revista.

Vale lembrar que João Monteiro, irmão de Francisco e namorado de Cristina, já reagiu ao anúncio da entrevista. "O nosso vencedor", escreveu na caixa de comentários da publicação.

