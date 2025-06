O bebé Duarte, de apenas cinco meses, nasceu fruto da relação do antigo concorrente do 'Big Brother' com Beatriz Castro. Esta quarta-feira, 18 de junho, o menino marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI.

Miguel Vicente foi esta quarta-feira, 18 de junho, um dos convidados do programa 'Dois às 10', da TVI. O antigo concorrente do 'Big Brother' marcou presença no formato matutino para pela primeira vez levar o filho à televisão. Duarte, de cinco meses, nasce fruto da relação do personal trainer com a jovem Beatriz Castro. "O teu filho é uma preciosidade, é mais bonito ao vivo", realçou Cláudio Ramos, que esteve com o menino ao colo e mostrou-se completamente rendido. Questionado pelo apresentador sobre como foi voltar a ver o filho depois de ter saído do 'Secret Story - Desafio Final', onde aceitou entrar três semanas depois de ter sido pai, o algarvio confessou: "Foi estranho, já estava muito diferente". Quanto à experiência da paternidade, agora vivida em pleno, Miguel Vicente diz estar a ser uma jornada intensa mas de enorme aprendizagem, e não poupa elogios à companheira - que apesar de muito nova, uma vez que tem apenas 21 anos, "aguenta bem o barco". Ainda durante a entrevista, conduzida por Cláudio Ramos, o ex-participante dos reality shows da TVI confessou que tem o sonho de tornar-se ator. Veja na partilha abaixo as imagens que mostram Cláudio Ramos rendido ao bebé Duarte: Leia Também: Miguel Vicente surpreende Cláudio Ramos com revelação