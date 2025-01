Miguel Vicente esteve no programa 'V+ Fama', do V+, para através de uma videochamada falar sobre a nova fase da sua vida. O antigo concorrente do 'Big Brother' viu o primeiro filho, Duarte, nascer a 5 de janeiro deste ano.

Questionado sobre como recebeu a mensagem de parabéns de Cláudio Ramos, a respeito do nascimento do bebé, Miguel mostrou-se agradecido e disposto a deixar de lado as zangas do passado entre ambos.

"Já lhe agradeci a mensagem que ele me endereçou ontem na gala. Estou muito agradecido por esse gesto", começou por dizer.

Cláudio Ramos, recorde-se, aproveitou a gala em direto do 'Secret Story - Desafio Final', para felicitar o recém-papá.

"Por vezes, as boas relações começam com algumas quezílias e que, depois, são ultrapassadas. Espero que assim seja", enalteceu ainda Miguel Vicente.

O algarvio e o apresentador da TVI tiveram algumas trocas de farpas aquando da participação de Miguel no 'Big Brother' e, mais tarde, no 'Desafio Final'. Recentemente, Cláudio Ramos assumiu que não percebia o jogo de Miguel mas que agora já tem outra visão sobre o mesmo.

