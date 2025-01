O vencedor do 'Big Brother 2022' falou sobre esta nova fase da sua vida no 'V+ Fama', do V+.

Um dia depois de ter sido pai, Miguel Vicente esteve em direto no programa 'V+ Fama', do V+, na segunda-feira, 6 de janeiro. Logo a abrir a conversa, o vencedor do 'Big Brother 2022' destacou que a companheira, Beatriz, "estava bem, a recuperar bem". "Estamos muito felizes, o Duarte está um rapagão. É uma sensação que preenche e parece que nós nascemos através [dele]. É uma coisa muito bonita e especial", acrescentou. Miguel Vicente revelou ainda que assistiu ao parto e que esteve sempre junto da companheira. "É, sem dúvida, a coisa mais marcante da minha vida. Até chegar o segundo, o terceiro [bebé]...", afirmou. Emocionado, contou que o parto "foi normal". "O bebé está fantástico. Já está a mamar bem. Estamos no ninho de amor. A felicidade está nestes coisas", partilhou. Ainda no programa, recorde-se, Miguel Vicente comentou a mensagem de parabéns que recebeu de Cláudio Ramos. Leia Também: Miguel Vicente fala sobre "quezílias" com Cláudio Ramos