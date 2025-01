Miguel Vicente começou o ano em grande e com motivos para sorrir. O antigo concorrente do 'Big Brother' foi pai do pequeno Duarte no passado dia 5 de janeiro.

Nas redes sociais, o vencedor do reality show da TVI tem mostrado como tem vivido estes primeiros dias com o bebé e não podia estar mais feliz e 'babado'.

Esta sexta-feira, Miguel partilhou um vídeo capaz de derreter qualquer um. Deitados na cama, ele e Beatriz Castro olham para Duarte enquanto este dorme.

A publicação vem acompanhada da música 'É Isso Aí', uma adaptação de Ana Carolina e Seu Jorge da música 'The Blower's Daughter'.

