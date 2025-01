Miguel Vicente vive dias de enorme felicidade! O antigo concorrente do 'Big Brother' foi pai pela primeira vez há dias, após o nascimento do pequeno Duarte, e a verdade é que não podia estar mais encantado com o menino.

No programa 'Dois às 10' foi transmitido um vídeo no qual Miguel surge com o menino ao colo, ainda na maternidade.

"Está aqui um rapagão e é a melhor coisa do mundo. O Duarte nasceu às 7h50 da manhã e tinha 3,355 Kg. A Beatriz já está recuperada. Estamos muito felizes", afirmou.

Ora veja:

