A gala de domingo à noite de 'Secret Story - Desafio Final' prometia!

Cláudio Ramos apresentou mais um programa que abriu as portas a dois novos concorrentes bem conhecidos do público.

Vânia Sá do 'Secret Story 5' entrou na casa mais vigiada do país. Quem se juntou à polémica concorrente foi Miguel Vicente, o vencedor do 'Big Brother 2022', que foi pai há apenas 22 dias.

