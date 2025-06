O antigo vencedor do 'Big Brother' esteve hoje à conversa com o apresentador no programa 'Dois às 10'. Miguel Vicente vive uma fase particularmente feliz da sua vida, uma vez que foi pai há cinco meses do pequeno Duarte.

Miguel Vicente foi um dos convidados que Cláudio Ramos recebeu esta quarta-feira, dia 18, no programa das manhãs da TVI 'Dois às 10'. O antigo vencedor do 'Big Brother' (um dos mais polémicos de sempre) teve a oportunidade de apresentar o seu filho, o pequeno Duarte, que nasceu há cinco meses. O convidado falou da vida que leva no Algarve, onde vive com a família, e dos sonhos que ainda quer concretizar no futuro. Um deles, conforme o próprio apresentador confessou, surpreendeu-o. "Ouvi dizer, também não sabia, que tens o sonho da representação...", questionou. "Sim, já da primeira vez que entrei [num reality show] que manifestei isso. Muitas das vezes, quando entramos num reality show, tu representas. Vamos pelo mais simples: atribuem-te uma missão - vais lá para dentro a representar", explicou Miguel Vicente. "Desde que entrei nos reality shows que sinto facilidade em estar à frente às câmaras, em falar", argumentou ainda. Quanto à função de comentador, que já desempenhou em edições anteriores, Miguel Vicente confessa ser mais desafiante, sobretudo no momento em manter a imparcialidade em relação aos concorrentes. "É sempre difícil, porque quando estás lá dentro estás protegido das redes sociais. Quando estás a comentar (…) quer queiras, quer não, acabas sempre por ser influenciado pelo grupo de fãs", notou. Para além disso, este contou que se viu obrigado em deixar a função de comentador dada a "distância" entre a sua casa e os estúdios, que obrigavam a viagens cansativas. Miguel Vicente, recorde-se, vive uma fase muito feliz da sua vida. O empresário algarvio foi pai há cinco meses, após o nascimento do bebé Duarte fruto da relação com Beatriz. Leia Também: Concurso de Maria Cerqueira Gomes gravado na Argentina. Já se inscreveu?