Liliana Matos, participante do 'Big Brother 2', marcou presença esta segunda-feira, 10 de março, no 'Dois às 10'. A agente imobiliária recordou a sua participação no reality show da TVI numa animada conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Liliana entrou no programa há 24 anos, em 2001. Atualmente com 48 anos, é mãe de um menino, Rodrigo, de 17 anos, e vive uma vida tranquila longe dos holofotes da fama.

Ao lembrar a participação no 'Big Brother', Liliana acabou por fazer uma revelação que poucos sabem sobre o reality show.

A propósito do valor que na altura os concorrentes ganhavam para estrem dentro da casa mais vigiada do país, confessou: "Ganhávamos 20 euros por dia, era o que ganhávamos por dia".

O 'Big Brother', recorde-se, estreou em Portugal há 25 anos. O programa volta à antena a 23 de março, com uma nova edição conduzida por Cláudio Ramos.

