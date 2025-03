Lembra-se do famoso António das chouriças? Em outubro deste ano completam-se 15 anos desde a estreia do 'Secret Story 1', reality show no qual António Queirós participou e que acabou por vencer.

Na época, em 2010, o agora empresário entrou no jogo com o segredo: tive um bar de alterne.

Terminada a sua participação no programa da TVI, António dedicou-se ao negócio da venda de enchidos e continua, atualmente, a correr o país, de feira em feira, com a sua marca: fumeiro do António.

Na sua página de Instagram partilha com frequência as viagens ao Brasil e as várias feiras e festas nas quais marca presença. Ora veja:

