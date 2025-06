João Félix pode ter um novo amor. O rumor está a crescer nas redes sociais depois de ter sido divulgado um vídeo que mostra o jogador de futebol próximo de uma jovem mulher.

Trata-se de Valentina Rueda, uma modelo colombiana que se destaca no Instagram, onde tem mais de 132 mil seguidores, pela sua beleza e ousadia.

A jovem surge agora ao lado de João Félix em clima de grande cumplicidade. As imagens foram captadas durante uma saída noturna em Miami e partilhadas nas redes sociais de Valentina.

Apesar de o vídeo ter sido eliminado minutos depois, os seguidores mais atentos não tardaram a republicá-los em páginas de fãs.

As imagens lançaram o rumor de novo amor, mas até ao momento não existe qualquer confirmação de que exista mesmo uma relação entre o atleta português, de 25 anos, atualmente ao serviço do Chelsea, e a ex-participante da série da Netflix 'Too Hot to Handle'.

João Félix, recorde-se, não assumiu qualquer relação desde o fim do namoro com Margarida Corceiro. Ainda assim, não falam mulheres a serem associadas ao jovem jogador.

Por seu turno, a atriz vive atualmente uma relação com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris. A relação de Margarida com o piloto foi tornada 'oficial' no Grande Prémio do Mónaco a 24 de maio, já que a modelo acompanhou os pais do desportista e esteve de perto a ver a prova.

