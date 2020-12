Depois de ter estado à frente do programa 'Você na TV', que ocupou durante largos anos as manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha disse hoje, 31 de dezembro, adeus ao formato com uma emissão especial, junto de Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes.

E depois de ter sido transmitido o último 'Você na TV', Goucha fez questão de recorrer à sua página de Instagram para deixar uma mensagem aos telespectadores, agradecendo o carinho que tem recebido e apelando para que sejam dadas as melhores boas-vindas aos novos apresentadores das manhãs da estação.

"Grato. Muito grato a todos com quantos trabalhei e particularmente a si que sempre nos acompanhou. Ano Novo programas novos. Receba com confiança e alegria os novos donos das manhãs (Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos) e junte-se a mim à tarde! O princípio será já na segunda", escreveu.

De referir que Iva Domingues também fez parte do último 'Você na TV'. A partir de segunda-feira, dia 4 de janeiro, Goucha passa a apresentar as tardes do canal enquanto as manhãs ficam ao cargo de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

