Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha apresentaram esta quinta-feira, dia 31, aquela que foi a última emissão do programa 'Você na TV'. O formato das manhãs chega ao fim 16 anos depois de ter feito história na televisão portuguesa.

A dupla que esteve no ar durante 14 anos, até à saída de Cristina para a SIC, voltou a juntar-se para uma despedida emotiva, onde marcaram ainda presença Iva Domingues, que apresentou o programa durante três meses, enquanto Cristina recuperava do parto, e Maria Cerqueira Gomes, que a substituiu aquando da sua saída da TVI.

A emotiva mensagem de despedida de Cristina

"A partir de hoje nunca mais ouvira que está no ar o 'Você na TV'. Chega ao fim um programa que nos marca, a todos os que aqui estamos, um programa que marca a televisão portuguesa. Mas fecham-se ciclos e o amor prevalece sempre. Hoje fechamos apenas as portas de um programa emblemático, mas abrimos as janelas do futuro... e acho que é isso que nos vai unir para sempre", disse a apresentadora, visivelmente emocionada.

O agradecimento de Manuel Luís Goucha

"Despeço-me de todos, porque as equipas com as quais vou trabalhar não serão as mesmas da edição e da produção. Vou iniciar um novo ciclo, outros apresentadores vão iniciar um novo ciclo, mas não me despeço de si. Muito obrigado por me ter acompanhado, por nos ter acompanhado durante 16 anos. Segunda-feira novo projeto, espero que consigo a partir das 16h00", declarou Manuel Luís Goucha ao juntar no palco do 'Você na TV' alguns dos muitos elementos das equipas que ao longo dos anos fizeram parte deste projeto.

Importa referir que o apresentador apresenta a partir de segunda-feira, dia 4, o novo programa das tardes da TVI - 'Goucha'. O 'Você na TV' será substituído por 'Dois às 10', com a nova dupla das manhãs: Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

