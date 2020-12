Cristina Ferreira juntou-se a Manuel Luís Goucha para na manhã desta quinta-feira, dia 31, conduzirem juntos a última emissão do programa 'Você na TV'.

Feitas as despedidas, a apresentadora usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seguidores um vídeo carregado de emoções onde mostra os melhores momentos enquanto apresentadora do programa das manhãs da TVI.

"FIM. Aqui deixo parte da minha vida. 16 anos dos melhores anos de televisão. Ao lado de um amor maior. E só não acaba porque há amores eternos. OBRIGADA", escreve Cristina na legenda das imagens.

