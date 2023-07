Após ter-se tornado público o fim do noivado com Rosalía, Rauw Alejandro quebrou o silêncio e destacou que a separação "não foi devido a terceiros ou a uma infidelidade", revelando também que estava solteiro "há alguns meses".

No entanto, no Twitter foi destacado um vídeo de uma entrevista de Rosalía no 'El Hormiguero', que foi para o ar no passado mês de junho, onde a cantora mostra intenções de se casar com Rauw Alejandro.

A artista esteve à conversa com Pablo Motos para promover a nova música, 'Tyya', e confessou estar pronta para casar com Rauw após o fim da digressão.

Veja ou recorde o momento em que a cantora falou sobre a intenção de se casar com Rauw Alejandro.

