O mundo apostava as fichas todas na relação de Rosalía e Rauw Alejandro, o que aumentou ainda mais o espanto sentido após o anúncio da separação, tornada pública esta terça-feira, através da revista People.

O cantor porto-riquenho, de forma a pôr fim a todas as especulações divulgadas em torno do que poderá ter levado ao fim do noivado, emitiu um comunicado no Instagram onde esclareceu tudo o que aconteceu.

"Durante todos estes anos vocês fizeram parte das minhas conquistas profissionais, assim como de todos os momentos felizes que vivi enquanto casal. Nunca me vi na posição de sequer pensar que teria de fazer declarações públicas sobre esse assunto que é tão particular para mim", começou por escrever Rauw Alejandro.

"Sim, há alguns meses a Rosi e eu terminámos o nosso noivado. São milhares de problemas que podem causar uma ruptura, mas no nosso caso não foi devido a terceiros ou a uma infidelidade. Durante este tempo que estou a levar para assimilar tudo isto, surgiram acusações públicas erróneas e, por respeito a ela, às nossas famílias e a tudo o que vivemos, não poderia ficar calado e continuar a assistir enquanto eles tentam destruir a história de amor mais real que Deus me permitiu viver. Sem mais nada a acrescentar, amo muito os meus fãs, obrigado por estarem aqui. Atenciosamente, Raul", concluiu o artista.

Vale lembrar que Rosalía e Rauw Alejandro anunciaram este ano que estavam noivos, com recurso ao videoclipe do tema 'Beso', cantado por ambos.



© Instagram/Story de Rauw Alejandro