Os espanhóis Andy e Lucas foram uma das duplas de maior sucesso dos anos 2000 com canções tão populares como 'Tanto la qué' ou 'Son de amores', que agora se tornaram tendência no TikTok. Depois de alguns anos difíceis atrás das câmaras, o grupo decidiu fazer uma digressão de despedida em 2025.

Embora pareça uma boa notícia para os fãs de Andy e Lucas, as últimas informações sobre um dos integrantes não foram por causa da sua música. Lucas González viu-se alvo de críticas e ridicularizações pelo que fez... ao nariz.

O cantor marcou presença no talk show 'El Hormiguero' e explicou o que aconteceu verdadeiramente.

Mas vamos por partes. Há alguns meses, o Lucas reapareceu na vida pública com uma mudança física inesperada. Não só tinha perdido bastante peso, como o seu nariz tinha mudado completamente de forma. Perante esta polémica, o cantor garantiu "que nada tinha feito" para que tal acontecesse.

"Não sei se a minha figura está a mudar, não sei... Tire as conclusões que quiser. Mas prometo que não fiz nada comigo mesmo", chegou a afirmar no programa TardeAR.

Desta vez, durante a emissão de 'El Hormiguero', quis ser honesto, sendo a verdade bastante óbvia. O cantor admitiu que retocou o nariz, através de uma cirurgia plástica. "Fiquei com vergonha. Tenho filhos, uma mãe que sofreu um derrame… Nas redes sociais escreveram-me coisas maquiavélicas...", explicou antes de começar a chorar.

"Fiz uma coisa estética ao nariz e foi tudo culpa minha, porque não fiz caso dos médicos. Tirava as ligaduras quando não devia, não pus os cremes que tinha de pôr. O que mais me dói é ir a um restaurante, que alguém se chegue ao pé de mim e me diga um disparate perante os meus filhos. Isso rompe-me a alma. A educação e os valores têm de estar acima de tudo", disse ainda.

Posto isto, Lucas González tem agora uma condição médica que se chama 'nariz de sela'. Trata-se de uma deformação nasal em que a parte superior do nariz fica achatada, próxima do resto da cara. Pode ter origem em deformações fetais, como síndrome de Williams ou síndrome de Down, ou ser resultado de uma pancada, infeções, cirurgia ou consumo de substâncias. O tratamento é cirúrgico.