Victoria Beckham está cansada das especulações sobre se terá alguma vez feito uma cirurgia plástica ao seu nariz.

Durante o episódio de segunda-feira, 16 de dezembro, de 'Today With Hoda & Jenna', a ex Spice Girl falou da questão que se coloca há anos.

"Há muita gente que, no passado, me disse que eu fiz algum tipo de cirurgia ao nariz. Eu nunca, nunca, nunca, nunca fiz nada. Não, nunca", disse, citada pela Page Six.

Victoria Beckham deu o crédito depois à sua capacidade de "criar contornos" que fazem o nariz parecer de uma certa maneira, através da maquilhagem.