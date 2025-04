Já sabe quem é a pessoa que está na fotografia? A aniversariante de hoje é Victoria Beckham.

Esta quinta-feira, dia 17 de abril, a família Beckham está em festa com o 51.º aniversário de Victoria.

Neste dia especial, o marido, o ex-futebolista David Beckham, declarou-se à companheira numa publicação que fez na sua página de Instagram, e onde mostrou estas duas imagens antigas de Victoria.

A estilista e empresária britânica, recorde-se, ficou mundialmente conhecida quando fez parte da banda de sucesso Spice Girls, no final da década de 90, e na altura foi apelidada de Posh Spice.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias de Victoria Beckham, que é mãe de quatro jovens, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, fruto do casamento com David Beckham, com quem casou em 1999.

Leia Também: David Beckham declara-se a Victoria. "Mulher, mãe e amiga incrível"