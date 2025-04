A semana de Paola Oliveira começou com a celebração do seu 43.º aniversário, na segunda-feira, dia 14 de abril, e a data foi destacada na sua página de Instagram.

Junto de imagens em que aparece na praia, a atriz brasileira escreveu: "Adoro textão, ainda mais neste dia especial. Mas, para celebrar o meu aniversário, as minhas alegrias e desejos para este novo ano, escolho menos palavras e mais atitude. Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade. Desejo colocar em prática um tanto do que falo em cada detalhe da minha vida. Estou a sentir-me, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim."

Um dia especial que, como seria de esperar, levou a que fosse muito acarinhada por colegas, amigos, família e fãs. E fez questão de agradecer todo esse amor.

"43 anos e nunca me senti tão realizada. Obrigada por todas as mensagens e carinho."

