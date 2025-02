Simone de Oliveira completou 87 anos esta terça-feira, 11 de fevereiro.

Simone é considerada um marco da cultura portuguesa e uma das artistas mais acarinhadas pelo público.

Tal se prova pela dedicatória que Luísa Castel-Branco fez no Instagram.

A comentadora da TVI partilhou uma fotografia de Simone de Oliveira e escreveu: "Parabéns minha querida amiga Simone! Um dos meus exemplos de vida".

Nos comentários, foram muitos os internautas que também deixaram palavras de carinho. "A Grande Simone"; "A maior de todas", pode ler-se.

Recorde-se que há mais de um ano que Simone de Oliveira deixou a sua casa e passou a morar na Casa do Artista. No dia 7 de fevereiro, foi distinguida com o prémio 'Carreira' na 11.ª edição dos Prémios Cinco Estrelas.

