O ex-futebolista faz sempre as delícias dos fãs com as imagens da sua casa em Cotswolds.

David Beckham costuma partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram vários momentos da vida de campo que leva quando está em Cotswolds, Inglaterra. Na segunda-feira, 13 de janeiro, o ex-futebolista fez uma partilha que espoletou várias reações de admiração, sobretudo pelos grandes protagonistas das imagens: os cães. "Passeios de inverno com estes", lê-se na legenda da publicação, seguido de emojis com cães. Nas fotografias vê-se Beckham na neve, ao pôr do sol, uma das suas colmeias e os quatro cães da família. "Cenário fabuloso", escreveu um dos seguidores. "Que bebés peludos tão lindos", respondeu outro. Leia Também: Victoria Beckham fez alguma cirurgia plástica no nariz? A resposta