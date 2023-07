Rosalía terminou a sua digressão 'Motomami World Tour' há apenas alguns dias e deixou fortes agradecimentos ao público. "Vocês dão sentido a tudo o que faço, são o melhor que me aconteceu", afirmou a cantora.

Agora, após saber-se do fim do noivado da espanhola com o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, após dois anos de relação, as palavras da artista ganham um novo significado.

O último concerto da digressão aconteceu no Festival Lollapalooza, em Paris, e a cantora não deixou de agradecer todo o apoio do público, tendo-se até emocionado, o que a obrigou a parar de cantar durante uns momentos.

"O 'Motomami' acabou, mas agradeço a Deus, à minha família, à minha equipa e a todos vocês que me apoiam. É para toda a vida. 'Motomami' foi um furacão que trouxe e levou tantas coisas na minha vida que nem sei por onde começar. Obrigada a todos os 'motomamis' do mundo por me terem dado tanto amor durante todo este tempo. Quero que cada um de vocês saiba que eu os adoro e nunca os desvalorizo, ​​porque vocês dão sentido ao que eu faço e são o melhor que aconteceu comigo. Até breve", disse Rosalía, sem fazer menção a Rauw, o que pôde parecer estranho para o público que a ouvia naquele momento, mas que foi explicado poucos dias depois, com o anúncio da separação.