Jeezy está de luto. O rapper, de 43 anos, acaba de perder a mãe, como confirmou na sua página de Instagram, onde homenageou a progenitora.

"Ensinaste-me a ser homem quando eu era um menino", começou por escrever na rede social.

"Educaste-me para ser um líder quando eu estava perdido. Levantaste-me quando eu estava em baixo. Inspiraste-me quando eu não tinha inspiração. Disseste-me sempre que eu era maior do que as minhas circunstâncias", acrescentou, chamando à mãe de "super-heroína", afirmando que esta era uma mulher forte e que "não temia nada nem ninguém".

"Uma das únicas pessoas no mundo em quem eu podia confiar. Quando não tinha nada nem ninguém, tinha-te a ti, mamã. Foste dura comigo. Agradeço-te por isso. Deste-me confiança quando eu não tinha nenhuma", continuou, referindo que a mãe nunca "julgou" os seus sonhos.

"Apenas me encorajaste. [...] A minha fé é forte. Sei que estás agora ao lado de Deus", disse ainda, recordando também o falecido irmão.

"Dá um beijo ao meu irmão Michael. Diz-lhe que o amamos. E para cuidar de ti. Estás agora num lugar melhor. A dançar e a cantar as tuas músicas favoritas. Com aquele lindo sorriso no rosto... Vou continuar a deixar-te orgulhoso", partilhou.

Veja a publicação na íntegra:

