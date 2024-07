Foi através da sua página de Instagram que Lana Condor comunicou que está de luto pela morte da mãe.

Num texto em jeito de homenagem que começa com "minha linda mamã", a atriz, de 27 anos, confessa estar "destroçada" e "perdida" com a partida da progenitora.

"Continuo a achar que saíste para fazer alguma coisa rápida, [...] ou que não atendeste a chamada porque não estavas com o telemóvel. [...] Continuo a pensar que me vais ligar de volta. Continuo a pensar que ainda te tenho aqui", desabafou.

"Ensinaste-me a amar o mundo e os outros como se não existisse ódio. Ensinaste-me a confiar sempre no meu instinto e a seguir os meus instintos. Ensinaste-me empatia, num mundo que precisa muito mais disso. Mostraste-me o que é a gentileza e a compaixão, e que ambas devem ser sempre a nossa primeira escolha", destacou ainda.

Na mesma publicação, a estrela de 'A Todos os Rapazes que Amei' revelou que a mãe morreu há "alguns dias". "Mas sinto a tua falta como se tivesses partido há muito mais tempo e também como se tivesses acabado de partir", partilhou.

"Sinto a tua falta com toda a minha alma. Costumava dizer 'amo-te mais do que possas imaginar', espero agora, onde quer que estejas, que saibas disso. Tu encontraste-me primeiro e rezo para que me encontres novamente. Amo-te infinitamente", escreveu ainda.

