Depois de quatro dias de competição, o Royal Ascot termina este sábado, dia 19, e fechou com 'chave de ouro'. A rainha Isabel II esteve presente no último dia do evento hípico e foi o grande destaque.

Aos 95 anos, a monarca britânica apareceu encantadora com um conjunto verde água - pautado por uma flor cor de rosa no chapéu - e mostrou-se sorridente neste que é um dos primeiros eventos em que surge após a morte do marido.

À exceção desta sexta-feira, os restantes dias da competição contaram com a presença de vários membros da família real - como a princesa Ana, o príncipe Carlos e Camilla, duquesa da Cornualha, o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie.

