Isabel II mostrou-se bastante disposta durante um evento enquanto se deslocava num carrinho de golfe de luxo, destaca imprensa internacional.

A rainha, de 96 anos, aproveitou desta forma todo o conforto do veículo em questão, avaliado em 73 mil euros.

“Tiveram de ser feitos alguns ajustes para o conforto da rainha”, revelou o Palácio de Buckingham ao Daily Mail.

Recorde-se que a monarca ficou com a mobilidade reduzida desde que foi hospitalizada em outubro de 2021, embora as razões do internamento nunca tenham sido públicas.

Desde então, já cancelou vários compromissos e nos que marca presença faz-se auxiliar por uma bengala e agora por este carrinho.

Veja as fotografias na galeria.

