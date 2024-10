Uma das assessoras de confiança da falecida rainha Isabel II falou sobre a monarca numa nova entrevista que foi publicada no sábado, dia 12 de outubro, no The Sunday Times, como cita a People.

Depois de ter trabalhado com a rainha durante 18 anos, Samantha Cohen recorda que Isabel II era "tímida" e valorizada a privacidade de Balmoral, na Escócia, mas também era "brincalhona".

De recordar que Isabel II passava os seus verões na propriedade na Escócia, onde morreu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

Samantha Cohen explicou que apesar de ser rainha, Isabel II também fazia questão de ser "uma mulher de família". "Era importante para ela. Adorava receber todas as pessoas no verão e ela própria ia ver se os quartos estavam bem preparados", acrescentou.

Além disso, destaca que a monarca era uma pessoa "corajosa". "Ela conduzia os seus carros e andava rápido por Balmoral", partilhou.

