No livro 'Q: A Voyage Around The Queen', o autor Craig Brown relembrou uma entrevista que a monarca deu em 2014.

A rainha Isabel II era conhecida por se aproximar das multidões, e por gostar de conhecer o público. E, apesar de, ao longo da sua vida, a monarca ter assistido a várias mudanças tecnológicas, houve algo que nunca mudou: a vontade dos fãs de captarem o momento do encontro quando a conheciam. "Sempre houve turistas e eles costumavam ter sempre câmaras fotográficas. Levantavam-nas, tiravam uma fotografia, e baixavam-nas", disse a rainha numa entrevista, em 2014, agora relembrada no livro 'Q: A Voyage Around The Queen' de Craig Brown, citada pela Marie Claire. "Agora, eles pões essas coisas no ar e nunca mais as baixam. Tenho saudades de ver os olhos deles", referia-se a rainha aos smartphones. Leia Também: Estátua da Rainha Isabel II divide opiniões no Reino Unido. "Horrível"