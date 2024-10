Uma das grandes paixões de rainha Isabel II eram os seus animais de estimação, especialmente os cães da raça corgi.

No livro de Craig Brown - 'Q: A Voyage Around The Queen', o autor partilhou qual era o truque da rainha para acalmar os 'patudos' quando estes ficavam demasiado agitados.

"Coincidentemente, a técnica para afastar um corgi beligerante é a mesma para um ser humano beligerante: um toque de gaita de foles", escreveu Brown. "Felizmente, a rainha tinha sempre à mão gaitas de foles", adianta.

Como a rainha tinha sempre este instrumento musical "à mão" não se sabe, mas sempre que os cães ouviam o som, paravam o que estavam a fazer e iam embora.

