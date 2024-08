O amor da rainha Isabel II por corgis era conhecido por todos. Aquando da sua morte, Sandy e Muick, os dois cãezinhos da monarca, tiveram uma nova casa.

Foi o príncipe André e a sua ex-mulher, Sarah Ferguson, que adotaram os animais. O ex-casal, apesar de divorciado desde 1996, vive em conjunto em Windsor.

No Dia Mundial do Cão, que se assinala a 26 de agosto, Sarah Ferguson aproveitou a ocasião para publicar uma fotografia na sua conta de Instagram em que aparece com os dois cães.

“Desejamos a todos e a todos os vossos amigos peludos um feliz #InternationalDogDay. Por todo o amor incondicional, lealdade, e alegria que trouxeram às nossas vidas, Sandy e Muick vão receber um mimo extra neste dia especial”, lê-se na legenda da fotografia.

Os animais parecem extremamente saudáveis e felizes na fotografia em que vemos Ferguson a olhar para eles sorridente.

Na altura da sua morte, a escolha da rainha não foi bem recebida por todos. Com as acusações de assédio sexual feitas contra o príncipe André e as questões que se levantaram sobre a sua amizade com Jeffrey Epstein que levaram ao fim dos seus deveres reais, muitos se insurgiram contra a adoção do corgis pelo ex-casal.

