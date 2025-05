Depois de ter tornado público que estava novamente numa relação, Rafael Bailão desvendou a identidade deste amor. O cantor e influenciador digital voltou, na verdade, para os braços do ex-namorado.

"Quando está destinado, não há volta a dar", declarou ao confirmar através das redes sociais que está novamente numa relação com Igor Crovinell.

O antigo participante do reality show 'O Dilema' partilhou um vídeo no qual dança com a cara-metade, culminando com um beijo apaixonado.

Ora veja: