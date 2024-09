Zayn Malik foi visto, este sábado, com um novo 'look', no US Open feminino, em Nova Iorque, nos EUA.

O ex-elemento dos One Diretion, de 31 anos, tem surpreendido os fãs ao longo dos anos com diversos 'looks'.

Desta vez, porém, surpreendeu por se apresentar com o cabelo e a barba maiores que o habitual.

O novo estilo foi revelado na final feminina do US Tour, no sábado. Nesse mesmo dia à noite, Zayn Malik voltou a aparecer publicamente, desta vez num evento do New York Fashion Week.

Zayn Malik já tinha surpreendido os fãs com este visual num vídeo no seu Instagram. Porém, desta vez, a sua aparição em público em eventos oficiais levam a querer que esta é a sua nova imagem de marca.

Confira o novo 'look' na galeria de imagens acima.