Zayn Malik tinha um espetáculo marcado para Newcastle, Inglaterra, mas viu-se obrigado a cancelar o concerto.

O cantor deixou, entretanto, uma mensagem nas redes sociais. "Peço muitas desculpas por fazer isto, mas a minha voz simplesmente não está bem e sem ela não há espetáculo. Sinto muito por vos dececionar, principalmente pelo anúncio tardio... Agarrei-me à esperança até ao último instante", disse Zayn Malik.

"Tenho esperança de que com um pouco de descanso esta noite irei estar de volta ao palco já amanhã. As minhas profundas desculpas, Newcastle. Amo-vos a todos", rematou.

© Instagram

De acordo com o Mirror, o cancelamento do espetáculo chegou momentos antes do mesmo acontecer e a organização pediu "desculpa" pelo "aviso tardio". Aliás, também referiram que o artista esperava conseguir atuar.

O público foi depois informado sobre como poderiam entrar em contacto com a organização para obter o reembolso do dinheiro do bilhete ou para conseguirem bilhete para um 'novo' espetáculo.

Atualmente na 'estrada' com a digressão 'Stairway to the Sky', Zayn Malik deverá encerrar a 'tour' em breve em Edimburgo, relata ainda o Mirror.