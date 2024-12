Zayn Malik cancelou à última hora o concerto que ia realizar em Newcastle, em Inglaterra, na noite de terça-feira, deixando muitos fãs despedaçados.

O Daily Mail divulgou algumas fotografias onde podemos ver alguns fãs do artista a chorar nas ruas depois do cancelamento do espetáculo.

O artista emitiu, entretanto, uma nota na sua página de Instagram a pedir desculpa pelo sucedido, principalmente por ter sido uma decisão tão em cima da hora, momentos antes de o espetáculo começar. Zayn Malik explicou que estava com esperança de subir ao palco e por isso é que não desistiu logo do espetáculo.

