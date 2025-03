Júlia Pinheiro esteve à conversa com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves no programa 'As Três da Manhã' da rádio Renascença, esta quarta-feira.

A apresentadora da SIC respondeu às perguntas mais indiscretas das radialistas.

"Os teus filhos ficam muito inibidos quando percebem que entre os pais há uma 'erupção de cariz sexual'. Júlia, que tipo de vulcão sexual és tu?", perguntou Inês.

"Tu não sabes que a menopausa retira a libido? Há aqui um grande desiquilíbrio entre homens e mulheres. Os homens mantêm a libido mais tempo, são seres mais 'calientes', não é o meu caso. Mas tenho um marido muito militante".

