Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves estiveram à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC da passada segunda-feira.

As protagonistas do 'Extremamente Desagradável' falaram sobre o sucesso do programa da rádio Renascença, que foi o podcast mais ouvido pelos portugueses.

Mas o processo da dupla musical Anjos contra Joana Marques foi também um dos assuntos comentados.

"Foi só mesmo uma piada no Instagram. Em junho temos o julgamento. Vou ser [ré]. Depois visitam-me na prisão", brincou a humorista.

"Tira-te cinco segundos de sono?", questionou Júlia Pinheiro.

"Não, não, isso não. O que me tira o sono é ter que trabalhar todos os dias. [...] Olho para isto tudo com bastante curiosidade e acho que o meu lado de humorista tenta ver sempre o lado engraçado de tudo e este processo tem coisas muito engraçadas".

Recorde-se que Joana Marques foi processada pelos músicos, em 2022, por ter partilhado um vídeo da atuação dos irmãos a cantar o hino nacional na prova MotoGP em Portimão. O vídeo tinha excertos das reações dos jurados do programa 'Ídolos'.

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: "A guerra entre os Anjos e Joana Marques está longe do fim"