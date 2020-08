Liliana Rodrigues usou esta quinta-feira nas suas redes sociais para mostrar a sua revolta perante o valor pedido por alguns ex-concorrentes do programa 'Big Brother 2020', da TVI, por cada publicação feita na rede social Instagram com o objetivo de promover produtos ou marcas.

A antiga participante do programa 'Love On Top' partilhou uma mensagem enviada pelos alegados representes de dois concorrentes do 'BB', cuja identidade preferiu manter em segredo', e a sua resposta a uma proposta para que estes fizessem uma parceria com a sua loja online.

Liliana acusa os concorrentes em questão de cobrarem 150 euros por cada publicação na redes social Instagram. Motivo que a levou a recusar a proposta que lhe foi feita.

"Parceria com uma pessoa que cobra 150 euros por publicação e ainda querem o artigo, só porque tiveram uma passagem num reality show? Só se eu fosse tolinha. Antes dar 150 euros a quem precisa para comer, como pessoas ao abandono na rua ou animais sem dono", escreveu a jovem empresária.

