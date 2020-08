Ana Catharina, que se tornou conhecida após participar no reality show 'Big Brother', irá estar hoje à conversa com Mónica Jardim no programa 'A Tarde é Sua', uma vez que Fátima Lopes encontra-se de férias.

Será nesta ocasião que Ana irá falar de um dos momentos mais difíceis da sua vida.

"Lembro-mo que ele deu-me uma coisa para beber. Só me lembro de ter acordado no dia seguinte, no quarto dele, desesperada, não sabia onde estava", pode ouvir-se a convidada, enquanto fazia a 'curva da vida' no reality show.

A minha primeira reação foi negar", notou, confirmando depois que foi abusada sexualmente.

Leia Também: 'Big Brother': Sandrina e Iury no novo videoclipe de Sérgio Rossi