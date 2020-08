Sandrina e Iury, duas das concorrentes finalistas do programa 'Big Brother', foram escolhidas pelo cantor Sérgio Rossi para serem as grandes protagonistas do seu novo videoclipe.

"Estamos quase, quase, quase a desvendar-vos o primeiro single do novo álbum . Acham que a imagem diz tudo? Hum, nem por sombras. Curiosos?", anuncia o músico ao partilhar com os seus seguidores as primeiras imagens daquele que será o vídeo oficial do tema 'Bandida'.

